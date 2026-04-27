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Нові позначки на АЗС з 1 липня: як тепер обирати пальне
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 чер, 2026 11:29
Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня на українських АЗС почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних орієнтирів водії частіше бачитимуть маркування E5, E10, B7 або B10. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, на що звертати увагу, щоб не помилитися під час заправки.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 11:30
Уже давно заправляю в свой лансер 2009 года БРСМовский єтаноловый, там 40% вроде заявлено этанола и все пучком.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:48
alex_dvornichenko написав:
Уже давно заправляю в свой лансер 2009 года БРСМовский єтаноловый, там 40% вроде заявлено этанола и все пучком.
Економія на сірниках. Він наскільки дешевше, на стільки більше споживання.
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