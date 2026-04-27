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Нові позначки на АЗС з 1 липня:
як тепер обирати пальне

Нові позначки на АЗС з 1 липня: як тепер обирати пальне
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 11:29

Нові позначки на АЗС з 1 липня: як тепер обирати пальне

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня на українських АЗС почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних орієнтирів водії частіше бачитимуть маркування E5, E10, B7 або B10. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, на що звертати увагу, щоб не помилитися під час заправки.

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Нові позначки на АЗС з 1 липня: як тепер обирати пальне
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Уже давно заправляю в свой лансер 2009 года БРСМовский єтаноловый, там 40% вроде заявлено этанола и все пучком.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:48

  alex_dvornichenko написав:Уже давно заправляю в свой лансер 2009 года БРСМовский єтаноловый, там 40% вроде заявлено этанола и все пучком.

Економія на сірниках. Він наскільки дешевше, на стільки більше споживання.
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