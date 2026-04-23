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Коли Польща перейде на
євро — рішення Єврокомісії

Коли Польща перейде на євро — рішення Єврокомісії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 16:06

Коли Польща перейде на євро — рішення Єврокомісії

Пропонуємо до обговорення:
Польща поки що далека від переходу на євро. Такого висновку дійшла Європейська комісія у звіті про конвергенцію за 2026 рік. Там заявили, що Польща не виконує більшість вимог, необхідних для прийняття євро.

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Коли Польща перейде на євро — рішення Єврокомісії
R2
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