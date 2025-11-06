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Українки готові до підвищень
та «чоловічих» професій,...

Українки готові до підвищень та «чоловічих» професій,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 22:40

Українки готові до підвищень та «чоловічих» професій,...

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини українок готові взяти на себе більше відповідальності та отримати підвищення на роботі, а 56% хочуть дізнатися більше про перекваліфікацію у традиційно «чоловічі» професії.

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Українки готові до підвищень та «чоловічих» професій, щоб заробляти більше — дослідження
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 09:55

Re: Українки готові до підвищень та «чоловічих» професій,...

у статті не озвучили жодної «чоловічі» професії, це ж треба так написати цілу статтю про те, чого у самій статті немає
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Модератори: Ірина_, Модератор

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