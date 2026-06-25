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У Польщі з 1 липня змінюють
правила проживання для українців

У Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 21:41

У Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 липня 2026 року в Польщі набувають чинності чергові зміни до законодавства, що передбачають поступове скорочення програм підтримки для громадян України. Цього разу уряд обмежує доступ до центрів колективного проживання.

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У Польщі з 1 липня змінюють правила проживання для українців
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 21:41

Статус ukr не надає доступу до державної охорони здоров'я, якщо особа повнолітня не працює!!! Передостанній абзац статті написаний недолуго
maryanguk67
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Модератори: Ірина_, Модератор

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