RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Тарифи Укренерго зростуть —
НКРЕКП ухвалила рішення про...

Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 08:36

Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління.

Дивися повний текст
Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення з 1 липня
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101038
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мільярди «брудних» грошей: чому справи про відмивання...
R2 » Суб 20 чер, 2026 03:07
1 1145
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2026 03:07
moveton
Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про роботу або...
R2 » Пон 08 чер, 2026 09:06
1 1326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2026 09:06
salvydas
Світлана Цибко: Дія. Сіті для стартапів. Про можливості...
R2 » Вів 26 тра, 2026 16:53
1 2035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2026 16:54
p_tkachenko90

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (16069)
01.07.2026 08:48
Ринок ОВДП (11718)
01.07.2026 07:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.