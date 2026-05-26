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Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2026 08:36
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з оперативно-диспетчерського управління.
Дивися повний текст Тарифи Укренерго зростуть — НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення з 1 липня
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