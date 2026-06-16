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У Вінниці викрили кол-центри,
які ошукували громадян ЄС

У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 08:38

У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили шахрайські кол-центри, через які ошукували громадян Республіки Молдова, Румунії та країн інші ЄС.

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У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС
R2
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