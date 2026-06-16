Правоохоронці викрили шахрайські кол-центри, через які ошукували громадян Республіки Молдова, Румунії та країн інші ЄС.
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У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС
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Додано: Сер 01 лип, 2026 08:38
У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС
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Дивися повний текст
У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС
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