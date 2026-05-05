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Українцям дали ще місяць, щоб
витратити «Національний...

Українцям дали ще місяць, щоб витратити «Національний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:01

Українцям дали ще місяць, щоб витратити «Національний...

Пропонуємо до обговорення:
Українці почнуть отримувати кешбек за квітень уже з 3 липня. Термін повернення невикористаних коштів до державного бюджету продовжили на один місяць. Використати кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно.

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Українцям дали ще місяць, щоб витратити «Національний кешбек»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 13:01

Если мне возвращают часть средств в виде кешбэка, как их опять могут забирать через небольшой промежуток времени? Почему мне не могут зачислить возврат МОИХ потраченных средств на карту с которой произведена оплата? Где логика?
zlayaakula
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Модератори: Ірина_, Модератор

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