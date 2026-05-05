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Українцям дали ще місяць, щоб витратити «Національний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лип, 2026 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Українці почнуть отримувати кешбек за квітень уже з 3 липня. Термін повернення невикористаних коштів до державного бюджету продовжили на один місяць. Використати кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно.
Дивися повний текст Українцям дали ще місяць, щоб витратити «Національний кешбек»
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Додано: Сер 01 лип, 2026 13:01
Если мне возвращают часть средств в виде кешбэка, как их опять могут забирать через небольшой промежуток времени? Почему мне не могут зачислить возврат МОИХ потраченных средств на карту с которой произведена оплата? Где логика?
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zlayaakula
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Ірина_
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