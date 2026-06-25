В Україні хочуть суттєво посилити покарання за перевищення швидкості на дорогах.
Дивися повний текст
Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2026 10:10
Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн
Додано: Чет 02 лип, 2026 10:11
Найдить спосіб штрафувати мотоциклістів, яки постійно їздять зі швидкістю 150-200 км на годину по місту. Ревіння їхнього мотоциклістів схоже звук реактивного Щахеду, який пікирует на ціль.
|