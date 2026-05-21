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Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалюті за рік
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2026 11:42
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп задекларував понад 1,4 млрд доларів доходу від криптовалютних проєктів за минулий рік. Це випливає з його фінансової декларації за 2025 рік, поданої до Офісу урядової етики США.
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Додано: Чет 02 лип, 2026 11:42
Престарелого скамера избрали президентом, еще и довольны ним (некоторые).
Все что нужно знать о США
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