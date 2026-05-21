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Трамп заробив понад $1,4
млрд на криптовалюті за рік

Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалюті за рік
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 11:42

Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалюті за рік

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп задекларував понад 1,4 млрд доларів доходу від криптовалютних проєктів за минулий рік. Це випливає з його фінансової декларації за 2025 рік, поданої до Офісу урядової етики США.

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Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалюті за рік
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 11:42

Престарелого скамера избрали президентом, еще и довольны ним (некоторые).
Все что нужно знать о США
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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