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Електромобіль, газ, бензин чи
дизель: що вигідніше для...

Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 11:51

Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для...

Пропонуємо до обговорення:
Вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік. Finance.ua порівняло реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.

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Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для гаманця у 2026 році
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 11:51

Власники електричок, бензинових авто, дизелів та ГБО — напишіть свою реальну математику!
Скільки у Вас йде на місяць на заправку/зарядку і який у Вас середній пробіг?
Ірина_
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