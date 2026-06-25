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Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2026 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік. Finance.ua порівняло реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.
Дивися повний текст Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для гаманця у 2026 році
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Додано: Чет 02 лип, 2026 11:51
Власники електричок, бензинових авто, дизелів та ГБО — напишіть свою реальну математику!
Скільки у Вас йде на місяць на заправку/зарядку і який у Вас середній пробіг?
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Ірина_
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