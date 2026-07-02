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717 млрд грн за пів року: які податки найбільше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:29
Пропонуємо до обговорення:
До загального фонду державного бюджету у першому півріччі 2026 року надійшло 717,7 млрд грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,6 млрд грн, або 10,9%.
Дивися повний текст 717 млрд грн за пів року: які податки найбільше наповнюють казну
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Додано: Чет 02 лип, 2026 15:30
Податок на доходи фізичних осіб — 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн) - уже сама статистика кричит, чем проще администрировать налог, тем выше поступления. Хотя обороты у физиков на порядки ниже предприятий.
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alex_dvornichenko
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