RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
717 млрд грн за пів року:
які податки найбільше...

717 млрд грн за пів року: які податки найбільше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:29

717 млрд грн за пів року: які податки найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
До загального фонду державного бюджету у першому півріччі 2026 року надійшло 717,7 млрд грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 70,6 млрд грн, або 10,9%.

Дивися повний текст
717 млрд грн за пів року: які податки найбільше наповнюють казну
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 101043
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 15:30

Податок на доходи фізичних осіб — 204,9 млрд грн (+37,1 млрд грн) - уже сама статистика кричит, чем проще администрировать налог, тем выше поступления. Хотя обороты у физиков на порядки ниже предприятий.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалюті за рік
R2 » Чет 02 лип, 2026 11:42
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2026 11:42
oknerbob
Нові штрафи для водіїв: максимальний до 17 тис. грн
R2 » Чет 02 лип, 2026 10:10
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лип, 2026 10:11
aleksandrmenshoy
У Вінниці викрили кол-центри, які ошукували громадян ЄС
R2 » Сер 01 лип, 2026 08:38
1 256
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2026 08:39
apiganta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11733)
02.07.2026 16:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.