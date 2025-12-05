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З 1 липня популярна послуга monobank знову стане...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Пт 03 июл, 2026 01:56
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 1 липня, одна з популярних банківських послуг monobank стане платною для українців. Це стосується поповнення карток monobankготівкою через термінали EasyPay.
Дивися повний текст З 1 липня популярна послуга monobank знову стане платною — деталі
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R2
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Добавлено: Пт 03 июл, 2026 01:56
Отказался от них несколько лет назад и не разу не пожалел.
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maxim4009
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