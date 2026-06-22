В 2016—2025 роках «Укрпошта» зазнала збитків (чистий фінансовий результат після оподаткування) на суму 2,768 млрд гривень.
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За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
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Добавлено: Пт 03 июл, 2026 06:08
За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки...
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За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
Добавлено: Пт 03 июл, 2026 06:09
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