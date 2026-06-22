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За 10 років роботи Смілянського
в «Укрпошті»: які збитки...

За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 06:08

За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки...

Пропонуємо до обговорення:
В 2016—2025 роках «Укрпошта» зазнала збитків (чистий фінансовий результат після оподаткування) на суму 2,768 млрд гривень.

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За 10 років роботи Смілянського в «Укрпошті»: які збитки та прибутки компанії
R2
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 06:09

Последние годы почта стала работать гораздо лучше: нет очередной, доставка - 2-3 дня
sergeev762792
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