Страхування під час війни

Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:33

ЛАД писал(а): budivelnik

С вами разговаривать, надо много гороха наесться. Я столько не осилю.

Квартиры детей не дают денег на жизнь. Хоть 4, хоть 14. С вами разговаривать, надо много гороха наесться. Я столько не осилю.Квартиры детей не дают денег на жизнь. Хоть 4, хоть 14.

В Україні низка великих компаній надають поліси страхування, що покривають воєнні ризики (пошкодження або знищення майна від ракет, дронів та уламків, а також поранення чи загибель) як для фізичних, так і для юридичних осіб. Також діє державна програма підтримки для бізнесу.Провідні страхові компанії в Україні, що пропонують такі послуги:

ARX: пропонує страхування майна (програма «Захист майна під час війни») та страхування від нещасних випадків для цивільних (програма «Бронезахист»).

TAS Life (ТАС): спеціалізується на страхуванні життя та здоров'я від наслідків бойових дій, у тому числі для військовослужбовців.ІНГО: страхує майно підприємств та бере активну участь у державних програмах компенсацій для бізнесу.

УНІКА (UNIQA): пропонує класичне КАСКО з покриттям воєнних ризиків, а також страхування майна.

PZU Україна: надає програми захисту авто (КАСКО) від воєнних ризиків та страхування нерухомості.

Арсенал Страхування: здійснює комплексне страхування майна та бізнесу (нерухомість, склади, обладнання) від прямих наслідків війни.

Якщо дітей виховати так як ти своїх - то звичайно що не дадуть..А якщо дати дітям квартири попередивши , що у випадку якщо я збанкрутую ( і причиною цього могло бути те що ЗАБАГАТО капіталу вивів з бізнесу щоб забезпечити їх житлом) - то шкода що ти не чув як мені дякували...І знаєш чому?Тому що їм ВЖЕ не потрібно було платити по 150 000 грн/рік за оренду житла ( старший живе в своїй 13 років-вартість оренди вже перевищила вартість квартири яку він отримав) , молодший 8 років у своїй....Тому повір , може не по 400 доларів/місяць кожен татові б скинув, але по 250 я б точно отримав...Військові дії - впливають виключно на тариф, а тому застрахуватись можна навіть від падіння метеориту на голову....