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Страхування під час війни
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #12>
Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:06

  ЛАД писал(а):
  1finanсier писал(а):
  budivelnik писал(а):Від Держави отримав 90 доларів пенсії..
Але те що вона буде такою -було зрозуміло і прогнозовано за 20 років ДО виходу на пенсію , тому було збудоване комерційне приміщення , яке зараз дає 1000 оренди , а тому в мене ні питань до Держави ні проблем в житті..
ПС
я міг мати державну пенсію як мінімум в 1,5-2 рази вище, але на жаль не маю доступу до фінансових документів за часи моєї служби в радянських збройних силах в Німеччині( якраз під час розвалу совка, мої зарплати дуже сильно могли б підняти середній коефіцієнт)
дякую за відповідь.
Це добре.
А зараз уявіть собі, що будівельник, наприклад, харків'янин і оте "збудоване комерційне приміщення" розбомбили чи згоріло. І залишається 90 доларів пенсії...
Ти хоч раз цікавився як працює страховка?
Якби МОЄ приміщення було б в Харкові-я б його застрахував і ПІСЛЯ прильоту отримав би суму за яку збудував би таке саме але знову у Львові... і там знову застрахував..
Простий приклад
Пять таксі, страховка на кожне - 20 000 грн/рік , тобто 100 000... Одне потрапляє в аварію... і барабанний дріб -отримую страховку в 130 000... за 30 000 своїми силами ремонтую...100 000 перекрило страховки заплачені за інші машини.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЛАД писал(а):Человек, который "збудував комерційне приміщення" для обеспечения старости вряд ли сможет построить новое, вместо уничтоженного.
Якщо ЛЮДИНА змогла застрахувати себе збудувавши приміщення- вона зможе застрахувати себе і іншими інструментами.
Навожу приклади цих інструментів...
Спочатку була торгівля, яка заробила на будівництво
Потім було будівництво , яке заробило на квартири чотирьом дітям
Потім була знову торгівля , яка дозволила збудувати комерційне для пенсії ( за 8 років до виходу на пенсію)
Потім це комерційне відбивало витрати на нього і за 6 років вийшло в нуль ( тобто воно вже нічого не вартує по затратам для мене, але дає прибуток)
Потім кошти які повернуло комерційне вклались в таксі
Потім таксі відбивало саме себе і станом на зараз повернуло всі вкладені кошти ( за виключенням банківського боргу в 1 млн грн) але на балансі в таксопарку 7 машин вартістю в 4 млн грн....
Магазин працює й далі
Комерційне приміщення платить оренду
Таксопарк в найближчих 3 роки поверне цих 4 млн грн
Діти не орендують житло...

То що треба зробити щоб я залишився без пенсії?
розбити магазин
розвалити комерційне приміщення
знищити 7 автівок
знищити 4 квартири дітей...
і от тоді дійсно мені прийдеться жити за 90 доларів...

Тепер розумієш яким дурним ти був коли поклав всі яйця у віру в совок?
Але те що був дурним тоді-це не біда, біда що скоро помирати а ти так і не порозумнішав.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:22

  budivelnik писал(а):Ти хоч раз цікавився як працює страховка?
Якби МОЄ приміщення було б в Харкові-я б його застрахував і ПІСЛЯ прильоту отримав би суму за яку збудував би таке саме але знову у Львові... і там знову застрахував..
Простий приклад
Пять таксі, страховка на кожне - 20 000 грн/рік , тобто 100 000... Одне потрапляє в аварію... і барабанний дріб -отримую страховку в 130 000... за 30 000 своїми силами ремонтую...100 000 перекрило страховки заплачені за інші машини.
Так що парторгу ще вчитись і вчитись
ПС
те що парторги здурі не пояснили людям з Харкова що треба або виводити звідти потужності(бо педерація близько) або страхуватись - так хто цим парторгам лікар?
Виходить вони як були дурними в молодості вірячи в комунізм так і помруть дурнями в старості не розуміючи капіталізм.

військові дії - не страховий випадок здається... чи вже є страховки, які покривають?..
Shaman
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:27

Страхування під час війни

budivelnik

Квартиры детей не дают денег на жизнь. Хоть 4, хоть 14.
А страховка...
  Shaman писал(а):.........
військові дії - не страховий випадок здається... чи вже є страховки, які покривають?..
Уже есть.
С 1 января 2026 года заработала государственная программа страхования через ЭКА.
Последний раз редактировалось ЛАД Пт 03 июл, 2026 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:33

  ЛАД писал(а):budivelnik
С вами разговаривать, надо много гороха наесться. Я столько не осилю.
Квартиры детей не дают денег на жизнь. Хоть 4, хоть 14.
Якщо дітей виховати так як ти своїх - то звичайно що не дадуть..
А якщо дати дітям квартири попередивши , що у випадку якщо я збанкрутую ( і причиною цього могло бути те що ЗАБАГАТО капіталу вивів з бізнесу щоб забезпечити їх житлом) - то шкода що ти не чув як мені дякували...
І знаєш чому?
Тому що їм ВЖЕ не потрібно було платити по 150 000 грн/рік за оренду житла ( старший живе в своїй 13 років-вартість оренди вже перевищила вартість квартири яку він отримав) , молодший 8 років у своїй....
Тому повір , може не по 400 доларів/місяць кожен татові б скинув, але по 250 я б точно отримав...


Військові дії - впливають виключно на тариф, а тому застрахуватись можна навіть від падіння метеориту на голову....
В Україні низка великих компаній надають поліси страхування, що покривають воєнні ризики (пошкодження або знищення майна від ракет, дронів та уламків, а також поранення чи загибель) як для фізичних, так і для юридичних осіб. Також діє державна програма підтримки для бізнесу.Провідні страхові компанії в Україні, що пропонують такі послуги:
ARX: пропонує страхування майна (програма «Захист майна під час війни») та страхування від нещасних випадків для цивільних (програма «Бронезахист»).
TAS Life (ТАС): спеціалізується на страхуванні життя та здоров'я від наслідків бойових дій, у тому числі для військовослужбовців.ІНГО: страхує майно підприємств та бере активну участь у державних програмах компенсацій для бізнесу.
УНІКА (UNIQA): пропонує класичне КАСКО з покриттям воєнних ризиків, а також страхування майна.
PZU Україна: надає програми захисту авто (КАСКО) від воєнних ризиків та страхування нерухомості.
Арсенал Страхування: здійснює комплексне страхування майна та бізнесу (нерухомість, склади, обладнання) від прямих наслідків війни.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik писал(а):Ти хоч раз цікавився як працює страховка?

А вы? Это не страховка машины от аварии, о которой вы написали...
Это страховка с покрытием военных рисков.
И например в Харькове я не знаю у кого и за сколько можно ее оформить.
Например:
- ARX
Територія покриття: територія України, крім територій, розміщених за 100 км від найближчої точки районів ведення воєнних дій та/або тих територій, які перебувають в тимчасовій окупації.

https://arx.com.ua/produkty/strahuvanny ... ih-rizikiv

- VUSO
Страхование не действует на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей и АР Крым. Также сюда относятся случаи, когда место происшествия находится в 100 км от временно оккупированных территорий.

https://vuso.ua/ru/blog/stati/strahuvan ... atnih-osib

-INGO
-Не принимаются на страхование объекты, расположенные на расстоянии меньшем, чем 100 км от оккупированных территорий и от границы с российской федерацией.
https://ingo.ua/ru/services/riziki-kome ... LuKSp_K_94
TUR
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:39

Валютний ринок в контексті ДС

TUR
як бачите-страхують що хочеш , просто не ближче 100км від зони бойових дій
При цьому
Вірите що я знайду страхову яка застрахує все що хочеш? Правда там відсоток може бути 20% від вартості майна...
Тому ще раз - страхують все... питання ціни.
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Пт 03 июл, 2026 22:50

  budivelnik писал(а):TUR
як бачите-страхують що хочеш , просто не ближче 100км від зони бойових дій
При цьому
Вірите що я знайду страхову яка застрахує все що хочеш? Правда там відсоток може бути 20% від вартості майна...
Тому ще раз - страхують все... питання ціни.

Пойдите застрахуйте что-нибудь в прифронтовой зоне у коммерческих страховщиков. Кроме государственной программы через ЭКА.
А помощь хорошо воспитанных детей не зависит от количества купленных квартир. Но это несколько другое. Дети могут помогать, даже если вы не покупали квартиры и не имели никакого бизнеса. Зависит только от их возможностей. И даже без попереджень.

P.s. По страхованию добавлю.
Очень много коммерческой недвижимости в Харькове (как, вероятно, и в других прифронтовых городах) просто простаивает. В результате людям нечем платить даже текущие коммунальные платежи, не то что страховку.
ЛАД
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Сообщение Добавлено: Сб 04 июл, 2026 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я крім того що ВИХОВУВАВ, я ще й створював умови щоб було з чого.
Дійшло?

а так ти правий, якщо нікому нічого не дати - то не варто назад ні на що розраховувати...

А комерція в Харкові простоює тому що НЕ ВИГІДНО працювати в тих умовах ( є таке поняття в капіталізмі) , бо крім приміщень потрібні ще й фахівці, а чим кращий фахівець -тим більше він знає собі ціну (і відповідно має ресурс щоб змінити ситуацію) , тому навіть школа гірських лиж переїхала з Харкова до Льова, можу хоч зараз фотку бусика і павільйона скинути...
budivelnik
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Сообщение Добавлено: Сб 04 июл, 2026 13:20

А комерція в Харкові простоює тому що НЕ ВИГІДНО працювати в тих умовах ( є таке поняття в капіталізмі) , бо крім приміщень потрібні ще й фахівці, а чим кращий фахівець -тим більше він знає собі ціну (і відповідно має ресурс щоб змінити ситуацію) , тому навіть школа гірських лиж переїхала з Харкова до Льова, можу хоч зараз фотку бусика і павільйона скинути...
И этот человек пишет о "самоотверженной" борьбе с врагом.
При этом хвастается, что из Харькова из-за постоянных обстрелов (уже 4,5 года) специалисты выезжают во Львов.
Скоро Львов станет столицей Украины?
Вот, правда, по такой логике, эти фахівці, знающие собі ціну, после окончания войны и открытия границ могут уехать и дальше на запад.
Но главное у человека - хамство и пихатість.
А кому "пора підбирати хороше місце", посмотрим. При такой желчности возможны варианты.
ЛАД
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