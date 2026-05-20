Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави розміром до 2 млн грн.
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Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:59
Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до...
Пропонуємо до обговорення:
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Програму «єВідновлення» розширили: хто зможе отримати до 2 млн грн
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 21:59
для початку переміщень потрібно дані про робочі вакансії для внрутрішьно переміщених.при нехватці житла планувати модульні пересувні містечка
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