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В Україні на 25% зросла
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В Україні на 25% зросла кількість вакансій із...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:37

В Україні на 25% зросла кількість вакансій із...

Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків — на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилася на 17% і наразі становить 35 тис. грн. Найбільше вакансій із бронюванням роботодавці пропонують у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас найвищі медіанні заробітні плати — переважно у західних областях. Лідирує Закарпатська область із медіанною зарплатою 50 тис. грн на місяць.

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В Україні на 25% зросла кількість вакансій із бронюванням: кому платять найбільше
R2
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:37

А куди поділися попередні "заброньовані", їх бусіфікувало тцк незважаючи на всі "бронювання"?
salvydas
 
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