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Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:39
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення.
Дивися повний текст Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року
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R2
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Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:39
Ага пам'ятаємо як корупціонер шурма вже запускав авіасполучення.
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salvydas
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 03:03
Яке може бути «стратегія розвитку до 2030 року», коли війна може тривати до того часу.
В ДАСУ і Украерорух вирішили показати, що вони недарма 4+ років отримують зарплату, наваяли папірус ось.
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Hotab
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