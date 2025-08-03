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Кабмін схвалив стратегію
розвитку цивільної авіації до...

Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:39

Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення.

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Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року
R2
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:39

Ага пам'ятаємо як корупціонер шурма вже запускав авіасполучення.
salvydas
 
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 03:03

Re: Кабмін схвалив стратегію розвитку цивільної авіації до..

Яке може бути «стратегія розвитку до 2030 року», коли війна може тривати до того часу.
В ДАСУ і Украерорух вирішили показати, що вони недарма 4+ років отримують зарплату, наваяли папірус ось.
Hotab
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