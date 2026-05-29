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Яка вартість холодної води в
містах України (інфографіка)

Яка вартість холодної води в містах України (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:07

Яка вартість холодної води в містах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У липні для низки українських міст зросли тарифи на холодну воду — щонайменше вдвічі, а подекуди й втричі. Комунальні підприємства називають здорожчання вимушеним кроком, хоча ще у грудні 2025 року Кабмін просив про відтермінування змін. Невдовзі ж нові тарифи з’являться в платіжках решти міст України.

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Яка вартість холодної води в містах України (інфографіка)
R2
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Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 21:07

У Запоріжжі - утричі, які 144 відсоткі?
balta_laska
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