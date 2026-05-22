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Експертка спрогнозувала, коли
в Україні почне дорожчати...

Експертка спрогнозувала, коли в Україні почне дорожчати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Вс 12 июл, 2026 10:11

Експертка спрогнозувала, коли в Україні почне дорожчати...

Пропонуємо до обговорення:
У липні не варто очікувати зростання цін на ринку оренди житла, проте у деяких туристичних локаціях вартість все ж може підвищитися. Здорожчання оренди очікується наприкінці серпня, коли традиційно збільшується попит на квартири.

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Експертка спрогнозувала, коли в Україні почне дорожчати оренда квартир
R2
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Сообщение Добавлено: Вс 12 июл, 2026 10:11

Яке зростання) Криза скрiзь, очiкуйти просiдання цiн на 10-15% вже цього року
oknerbob
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