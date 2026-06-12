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Між Варшавою та Києвом можуть запустити новий щоденний поїзд
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Вт 14 июл, 2026 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Між Варшавою та Києвом може з’явитися нове щоденне залізничне сполучення. Польський перевізник PKP Intercity зробив черговий крок до запуску міжнародного маршруту, подавши офіційне повідомлення до Управління залізничного транспорту Польщі (UTK).
Дивися повний текст Між Варшавою та Києвом можуть запустити новий щоденний поїзд
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R2
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Добавлено: Вт 14 июл, 2026 10:17
Ага, запустять, як Київ-Варна, багато піару, реальності 0, все як у зелених
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salvydas
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