RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Між Варшавою та Києвом можуть
запустити новий щоденний поїзд

Між Варшавою та Києвом можуть запустити новий щоденний поїзд
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Вт 14 июл, 2026 10:17

Між Варшавою та Києвом можуть запустити новий щоденний поїзд

Пропонуємо до обговорення:
Між Варшавою та Києвом може з’явитися нове щоденне залізничне сполучення. Польський перевізник PKP Intercity зробив черговий крок до запуску міжнародного маршруту, подавши офіційне повідомлення до Управління залізничного транспорту Польщі (UTK).

Дивися повний текст
Між Варшавою та Києвом можуть запустити новий щоденний поїзд
R2
Аватара пользователя
Робот новин
 
Сообщения: 101058
С нами с: 14.05.04
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 153 раз.
 
 
Сообщение Добавлено: Вт 14 июл, 2026 10:17

Ага, запустять, як Київ-Варна, багато піару, реальності 0, все як у зелених
salvydas
 
Сообщения: 237
С нами с: 27.08.19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 24 раз.
 
 
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 1
Модераторы: Ірина_, Модератор

Похожие темы
Темы
 Ответы Просмотры Последнее
У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку
R2 » Сб 20 июн, 2026 00:42
3 2864
Пн 22 июн, 2026 12:33
mc_im409
Військових, які служать із 2022 року, можуть почати...
R2 » Пт 19 июн, 2026 11:26
1 4378
Пт 19 июн, 2026 11:26
exdorados
На кордоні з Молдовою з’явиться новий пункт пропуску
R2 » Пт 12 июн, 2026 10:20
1 1616
Пт 12 июн, 2026 10:20
salvydas

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.