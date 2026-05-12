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З жовтня українці отримають оновлені платіжки за газ...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Вт 14 июл, 2026 10:23
Пропонуємо до обговорення:
З жовтня 2026 року українське населення отримає оновлені платіжні документи за розподіл природного газу. Зміни, що набудуть чинності з 1 жовтня 2026 року, затвердила Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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R2
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Добавлено: Вт 14 июл, 2026 10:24
А дієва відповідальність операторів за несвоєчасне надання квитанцій на оплату, знов немає?
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salvydas
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