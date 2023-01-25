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Як правильно знищити
стару кредитку

Як правильно знищити стару кредитку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Ср 15 июл, 2026 10:36

Як правильно знищити стару кредитку

Пропонуємо до обговорення:
Уявімо ситуацію: кілька років тому в одному з банків ви оформили кредитну картку. Карта довго припадала пилом у ящику вашого письмового столу, ви навіть кілька разів нею скористалися. А сьогодні ви чітко розумієте, що ця кредитка вам не потрібна. Як правильно вчинити з нею? Finance.ua з’ясував, якою має бути послідовність дій під час закриття банківської кредитної картки.

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Як правильно знищити стару кредитку
R2
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Сообщение Добавлено: Ср 15 июл, 2026 10:36

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які помилки найчастіше роблять люди при знищенні карток?

Чи виникали у вас проблеми через неправильно знищену картку (наприклад, шахраї відновили дані)?

Які банки зараз дають найкращі умови по кредитних лімітах «з нуля» або з мінімальною історією?
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