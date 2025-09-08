Фінансова стабільність не обмежується зарплатою, тому все більше людей замислюються про додаткові джерела доходу. Водночас пасивний дохід не виникає сам по собі — для цього потрібна правильно сформована стратегія та вдало підібрані інструменти.
Детально про те, які активи можуть приносити пасивний дохід, а також про переваги та недоліки кожного інструменту розповіла інвесторка, засновниця та СЕО освітнього проєкту Pro Invest Наїда Хотинська під час конференції VLASNA.
Від зарплати до фінансової свободи: експертка розповіла, як знайти джерела пасивного доходу