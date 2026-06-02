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Чому виробники смартфонів
відмовилися від знімних...

Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сообщение Добавлено: Пн 20 июл, 2026 01:02

Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних...

Пропонуємо до обговорення:
Колись користувачі могли за кілька секунд замінити акумулятор у смартфоні, просто знявши задню кришку.

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Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів
R2
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Сообщение Добавлено: Пн 20 июл, 2026 01:02

А где же перевод второй половины статьи, где напоминают, что в феврале 2027 наконец-то вступят в действие требования ЕС о сменности аккумов в мобильной технике? Там, правда, есть отмазка "для водозащищённой не обязательно", но уже есть шанс, что все эти "допомогти у разі крадіжки смартфона" окажутся не такими уж и нужными.
moveton
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