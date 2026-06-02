Колись користувачі могли за кілька секунд замінити акумулятор у смартфоні, просто знявши задню кришку.
Дивися повний текст
Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Пн 20 июл, 2026 01:02
Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів
Добавлено: Пн 20 июл, 2026 01:02
А где же перевод второй половины статьи, где напоминают, что в феврале 2027 наконец-то вступят в действие требования ЕС о сменности аккумов в мобильной технике? Там, правда, есть отмазка "для водозащищённой не обязательно", но уже есть шанс, что все эти "допомогти у разі крадіжки смартфона" окажутся не такими уж и нужными.
|