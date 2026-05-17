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Оренда житла чи іпотека на власну квартиру: що вигідніше...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Пн 20 июл, 2026 20:20
Пропонуємо до обговорення:
Вибір між орендою квартири та іпотекою в Україні вже давно став класичною дилемою. Прихильники купівлі зазвичай аргументують тим, що краще платити за своє житло, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Ті, хто обирає оренду, навпаки, не готові зв’язувати себе довгостроковими кредитами в умовах повної нестабільності. Finance.ua проаналізував обидва варіанти, спираючись на актуальні умови кредитування, супутні витрати та приховані фінансові ризики.
Дивися повний текст Оренда житла чи іпотека на власну квартиру: що вигідніше для українців у сучасних реаліях?
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R2
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- Робот новин
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Добавлено: Пн 20 июл, 2026 20:20
Ну прям все пользуются риелторами.зачем кормить их.если ваша квартира более менее нормальная то риелтор не нужен
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russivak
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