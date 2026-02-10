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Vivo офіційно представила X300e
з батареєю на 7200 мАг і...

Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і...
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Сообщение Добавлено: Вт 21 июл, 2026 02:02

Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і...

Пропонуємо до обговорення:
Vivo офіційно представила смартфон X300e та одразу відкрила прийом попередніх замовлень. Новинка приєдналася до серії X300, створеної у співпраці з Zeiss, а офіційний старт продажів запланований на 27 липня.

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Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і камерами Zeiss
R2
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Сообщение Добавлено: Вт 21 июл, 2026 02:02

Vivo на данний момент ліпший виробник камерофонів. Сміття в лиці айфона, самсунга та ксіомі й поруч не лежало. Тому радує ріст ємкості батареї
tiberiy86
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