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Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Добавлено: Вт 21 июл, 2026 02:02
Пропонуємо до обговорення:
Vivo офіційно представила смартфон X300e та одразу відкрила прийом попередніх замовлень. Новинка приєдналася до серії X300, створеної у співпраці з Zeiss, а офіційний старт продажів запланований на 27 липня.
Дивися повний текст Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і камерами Zeiss
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R2
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Добавлено: Вт 21 июл, 2026 02:02
Vivo на данний момент ліпший виробник камерофонів. Сміття в лиці айфона, самсунга та ксіомі й поруч не лежало. Тому радує ріст ємкості батареї
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tiberiy86
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