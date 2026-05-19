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Німецькі митники вилучили 350 тисяч євро в українця під...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Вт 21 июл, 2026 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Під час перевірки автобуса сполученням Штутгарт — Варшава німецькі митники виявили у багажі громадянина України 350 тис. євро готівкою. Автобус зупинили для перевірки, а пасажирів оглядали вибірково.
Дивися повний текст Німецькі митники вилучили 350 тисяч євро в українця під час перевірки автобуса Штутгарт-Варшава
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