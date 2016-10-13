Как легко заработать в Интернете или развод для лохов

Додано: Сер 10 січ, 2018 17:35

Задумайтесь, с каким количеством рекламы Вы сталкиваетесь каждый день! Ведь Вы смотрите телевизор или слушаете FM-радио, на волнах которых кишит реклама. А какое количество Вы видите на улице различных рекламных вывесок и билбордов? И Вы делаете это абсолютно бесплатно!А если бы Вы могли получать за каждую из них хотя бы одну копейку, - это дало бы неплохой дополнительный доход в Ваш бюджет!Globus - это революционный, демократичный и социальный проект. Мы ценим Вас и Ваше личное время, поэтому каждый раз Вам платим за просмотр рекламы, которая приходит от нас. А если Вы расскажете об этой возможности друзьям и знакомым, - мы будем платить ещё больше!Чтобы начать зарабатывать на просмотре рекламы в Globus, нужно:Установить специальную программу для смартфона, планшета или компьютера;Войти в программу с Вашим логином и паролем. Кстати, программу можно ставить на любое количество Ваших гаджетов, компания ничего в этом плане не имеет против.Реклама будет приходить автоматически при разблокировании экрана (чтобы программа работала нужно обязательно ставить на блокировку) смартфона или планшета. Если же Вы работаете за компьютером - тогда по таймеру, или если некоторое время не будет задействована мышка и клавиатура.Присоединитсяведь мы платим именно за то, что Вы всё время делаете даром!Вот ссылка скачивание более объемного описания: