МАРФИН БАНК

Arien Карточка у Вас есть? Туда и киньте наличку. Карточные счета только через гл отделение, независимо от того, куда дальше переходите.
Пару слов о Ваших сомнениях - все познается в сравнении! Вы вправе почитать отзывы о других банках и сравнить.
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Додано: Вів 07 лис, 2017 15:32
Марфин
Arien Карточка у Вас есть? Туда и киньте наличку. Карточные счета только через гл отделение, независимо от того, куда дальше переходите.
Пару слов о Ваших сомнениях - все познается в сравнении! Вы вправе почитать отзывы о других банках и сравнить.
Додано: Вів 07 лис, 2017 20:59
спасибо! нет, нет валютной карточки, только тек. счет. Налички нет, все на тек. счету после завершения депо, только он привязан к старому отделению
завтра придется опять вызванивать, чтоб они были здоровы
у меня выработалась привычка с 2013: деньги хранить только в банках с ин. капиталом. Слава Богу, с ними никогда не было проблем. Если Марфин опять продали, и уже нашим, то это плохо
Додано: Сер 08 лис, 2017 13:00
Arien Что могу сказать? Зря карту не оформили! В Марфине, в отличие от подавляющего большинства зарубежных банков, хорошее качество карт.Это значит, что всегда сможете рассчитаться и деньги там хранить! И мне карту за неделю оформили (с учетом срока пересылки с одного города в другой). Честно скажу - да, я сотрудничаю с разными банками, с разными "мамочками" из разных стран. Главное - не прописка материнской компании, а чтоб в банке были деньги, технические возможности, ну и персонал компетентный и вежливый. И пусть Марфин на эту тему держится на достойном уровне, как и всегда было!
Да, многие наши собственники ненадежно себя зарекомендовали на рынке банковских услуг. Но сейчас очень жесткий контроль! Так что поживем-увидим! Марфину желаю успеха и процветания! А Вам - скорейшего решения Вашего вопроса! Даже не знаю, какой бы банк в Одесской области я бы Вам рекомендовала вместо Марфина. Я обслуживаюсь в другом регионе, но от Марфина только положительные впечатления! Чего и всем желаю!
Додано: П'ят 10 лис, 2017 00:33
Marica, спасибо )
кроме Марфина, я обслуживаюсь еще в 5и банках, от Марфина мне нужен только тек. счет и валютный депо. Не первый год замужем, как говорится...Долго излагать. Посмотрим по ситуации, как пойдут дела по метаморфоз с собственниками.
По сути вопроса, после всех уточнений, отделение может произвести только б/н зачисление на депо с тек. счета в другом отделении. И головной офис об этом был не в курсе
Додано: П'ят 10 лис, 2017 11:15
Да, их старенький софт много чего не позволяет или же о его некоторых функциях знает от силы несколько человек. Я как вспомню, сколько мне пришлось пройти чтобы можно было платить за кредит в отделении отличном от того, в котором он был оформлен. И это при том, что все мне реально пытались помочь, но многого просто тупо не знали.
P.S. В банке облуживаюсь с маленькими перерывами еще с тех времен, когда он не был одесским
Додано: П'ят 10 лис, 2017 12:05
nickvp Обожаю их архаичность! Архаизм - брат вечности!У истины нет прогресса - она пребывает вечно...
Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:12
Ужасное обслуживание в Черноморске. Зря набрали туда пофигистов из Ощадбанка. 29-го декабря 2017-го очередь человек 40. Люди спешат оплатить коммуналку до Нового года. А в банке уже праздник. Все закрыто с 12.00. Работает одно окно, но только на обмен валюты. У окна никого - нет гривны. Но коммунальные платежи не принимают. Мол, технический перерыв. Ничего подобного! Все кассиры скучились за шторкой и шумно беседуют. Расписание технических перерывов другое. Обед тоже поочередно - в одном окошке написано с 12.00, в другом - с 14.00. Но закрыто всё! Управляющего нет. Зозули тоже. Моб. телефон отключен. Всем всё пофиг. Не банк, а шаражкина контора.
Додано: Сер 03 січ, 2018 11:42
МТБ возвращается
P.S.
stonegate, Кто такой Зозуля? )
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:39
Re: МАРФИН БАНК
Интернет банкинг бесплатный? Есть возможность открытия депозита через него?
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