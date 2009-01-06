МАРФИН БАНК

Додано: Сер 08 лис, 2017 13:00

Arien Что могу сказать? Зря карту не оформили! В Марфине, в отличие от подавляющего большинства зарубежных банков, хорошее качество карт.Это значит, что всегда сможете рассчитаться и деньги там хранить! И мне карту за неделю оформили (с учетом срока пересылки с одного города в другой). Честно скажу - да, я сотрудничаю с разными банками, с разными "мамочками" из разных стран. Главное - не прописка материнской компании, а чтоб в банке были деньги, технические возможности, ну и персонал компетентный и вежливый. И пусть Марфин на эту тему держится на достойном уровне, как и всегда было!

Да, многие наши собственники ненадежно себя зарекомендовали на рынке банковских услуг. Но сейчас очень жесткий контроль! Так что поживем-увидим! Марфину желаю успеха и процветания! А Вам - скорейшего решения Вашего вопроса! Даже не знаю, какой бы банк в Одесской области я бы Вам рекомендовала вместо Марфина. Я обслуживаюсь в другом регионе, но от Марфина только положительные впечатления! Чего и всем желаю!