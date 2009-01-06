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Обслуговування в українських
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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:53

  nickvp написав:
  Surferlox написав:Интернет банкинг бесплатный? Есть возможность открытия депозита через него?

1)бесплатный
2)Нет

сколько стоит платеж в другой банк через ИБ ?
J
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 19.01.08
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  #<1 ... 52535455
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