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МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:53
nickvp написав: Surferlox написав:
Интернет банкинг бесплатный? Есть возможность открытия депозита через него?
1)бесплатный
2)Нет
сколько стоит платеж в другой банк через ИБ ?
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