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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:53

  nickvp написав:
  Surferlox написав:Интернет банкинг бесплатный? Есть возможность открытия депозита через него?

1)бесплатный
2)Нет

сколько стоит платеж в другой банк через ИБ ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:28

Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!
limodiva
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З нами з: 13.04.18
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:43

  limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників.
Банк змінив не тільки влаників а і назву.
Модерам би слід поправити.
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