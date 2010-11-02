МАРФИН БАНК

limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників. Банк змінив не тільки влаників а і назву.
limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників. Банк змінив не тільки влаників а і назву.
Если верить статье то собственники банка обычные Зис председатели, а вот реальный собственник в подполье )))))))))) и у банка будит все хорошо пока они доят «Одесагаз» в общем банк превратился в обычную мойку ))))))