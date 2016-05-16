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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:53

  nickvp написав:
  Surferlox написав:Интернет банкинг бесплатный? Есть возможность открытия депозита через него?

1)бесплатный
2)Нет

сколько стоит платеж в другой банк через ИБ ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:43

  limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників.
Банк змінив не тільки влаників а і назву.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:29

Re: МАРФИН БАНК

А что еще?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 13:23

  Квесторе_поверніться написав:
  limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників.
Банк змінив не тільки влаників а і назву.


Если верить статье то собственники банка обычные Зис председатели, а вот реальный собственник в подполье )))))))))) и у банка будит все хорошо пока они доят «Одесагаз» в общем банк превратился в обычную мойку ))))))

http://ivasi.news/money/chudesa-odessko ... upil-bank/
Наблюдатель2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:58

Наблюдатель2 Ну очччень новая статья!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:16

Харьковское отделение 21.05.2018 с Полтавского шляха 7 переезжает на ул.Свободы 36а (бывшая Иванова, бывшее отделение БМ)
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:24

Наблюдатель2

свежие данные. грядет слияние банков :P https://finclub.net/analytics/odesskij- ... sentr.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 05:07

  vkladchiik написав:Наблюдатель2

свежие данные. грядет слияние банков :P https://finclub.net/analytics/odesskij- ... sentr.html

Вы намерение от следствия и факта отличаете,когда утверждаете или ссылаетесь на источник?
никому не верю
sens
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