МАРФИН БАНК

limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників. Банк змінив не тільки влаників а і назву.
limodiva написав:Наша компания, давно с этим Банком (от МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО). Нареканий практически нет. Вместе с ним, пережили все кризисы.. Обслуживаемся в отделении 15: http://marfinbank-15.10ki.ua/ . Всем РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Ніколи банки рекомендувати ніззя...тим більше після зміни власників. Банк змінив не тільки влаників а і назву.
Если верить статье то собственники банка обычные Зис председатели, а вот реальный собственник в подполье )))))))))) и у банка будит все хорошо пока они доят «Одесагаз» в общем банк превратился в обычную мойку ))))))
06/14/2018 | ПАО «МТБ БАНК» РАСШИРЯЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Начата официальная процедура присоединения к ПАО « МТБ БАНК» ПАО «КБ ЦЕНТР». На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны.
В результате реорганизации ПАО «МТБ БАНК» станет правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «КБ «Центр» в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал ПАО «МТБ БАНК» увеличится до 635 млн грн. Кроме того, в распоряжение ПАО «МТБ БАНК» переходит карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС «Простір». В дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.
greenozon написав:06/14/2018 | ПАО «МТБ БАНК» РАСШИРЯЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Начата официальная процедура присоединения к ПАО « МТБ БАНК» ПАО «КБ ЦЕНТР». На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны.
В результате реорганизации ПАО «МТБ БАНК» станет правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «КБ «Центр» в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал ПАО «МТБ БАНК» увеличится до 635 млн грн. Кроме того, в распоряжение ПАО «МТБ БАНК» переходит карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС «Простір». В дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.