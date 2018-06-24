МАРФИН БАНК

В край некомпетентный банк!!!
Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы, ну так вот это МТБ Банк, вывел деньги клиента по поддельным документам в КНР, нанес тем самым своему клиенту убыток в 7 500 000 000 грн., это около 300 000 000 долларов США.
Сейчас говорят это фирма переломала через колено купленный хозяйственный суд Одесской области и Высший хозяйственный суд Украины, доказав вину банка. Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.
Говорят директор в этой фирме дьявол во плоти))
Бывают же такие самородки которые рождены чтоб ломать системы.