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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:15

Re: МАРФИН БАНК

В край некомпетентный банк!!!
Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы, ну так вот это МТБ Банк, вывел деньги клиента по поддельным документам в КНР, нанес тем самым своему клиенту убыток в 7 500 000 000 грн., это около 300 000 000 долларов США.
Сейчас говорят это фирма переломала через колено купленный хозяйственный суд Одесской области и Высший хозяйственный суд Украины, доказав вину банка. Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.
Говорят директор в этой фирме дьявол во плоти))
Бывают же такие самородки которые рождены чтоб ломать системы.
zeus87
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:34

Re: МАРФИН БАНК

zeus87 написав:Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы

Забыл или не придумал?
maxim2014
 
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