МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:15
В край некомпетентный банк!!!
Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы, ну так вот это МТБ Банк, вывел деньги клиента по поддельным документам в КНР, нанес тем самым своему клиенту убыток в 7 500 000 000 грн., это около 300 000 000 долларов США. Сейчас говорят это фирма переломала через колено купленный хозяйственный суд Одесской области и Высший хозяйственный суд Украины, доказав вину банка. Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн. Говорят директор в этой фирме дьявол во плоти)) Бывают же такие самородки которые рождены чтоб ломать системы.
zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 07:34
zeus87 написав:Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы
Забыл или не придумал?
maxim2014
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:06
maxim2014
фирма называется ТОВ "Биона Групп" хозяйственное дело № 916/2789/16. Заходишь на сайт реестра судебных решений
http://reyestr.court.gov.ua/
вбиваешь в графе "Справа №" номер 916/2789/16 и смотришь)))
zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:16
zeus87 написав:
Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.
ТОВ “Біона Групп” звернулось з позовом до Господарського суду Миколаївської області про стягнення з ПАТ “МТБ банк” в особі філії ПАТ“МТБ банк” про збитків у розмірі
11509 грн. 25 коп
,
J
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:19
J написав: zeus87 написав:
Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.
ТОВ “Біона Групп” звернулось з позовом до Господарського суду Миколаївської області про стягнення з ПАТ “МТБ банк” в особі філії ПАТ“МТБ банк” про збитків у розмірі
11509 грн. 25 коп
,
мож там де "млн."
пропущено
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:24
J дело № 490/3610/18
zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:24
clientage
вряд-ли... тогда было бы 11 млрд... а тут же ж прям с первых уст вещают про 7,5
maxim2014
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:25
clientage написав:
мож там де "млн."
пропущено
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74220586
J
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:30
Похоже юрист Бионы решил поучитЬся подавать позовни заяви. Успехов
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clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:35
clientage написав:
Похоже юрист Бионы решил поучитЬся подавать позовни заяви. Успехов
Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить суд стягнути з ПАИТ "МТБ Банк" на його користь збиток (упущену вигоду) в розмірі 2 727 000 000,00 грн. та моральну шкоду у сумі 272 700 000,00 грн.
Одночасно з подачею позову, позивач просив суд про відстрочення сплати судового збору у сумі 8810,00 грн. - до ухвалення судового рішення у справі.
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