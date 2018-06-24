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Обслуговування в українських
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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:15

Re: МАРФИН БАНК

В край некомпетентный банк!!!
Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы, ну так вот это МТБ Банк, вывел деньги клиента по поддельным документам в КНР, нанес тем самым своему клиенту убыток в 7 500 000 000 грн., это около 300 000 000 долларов США.
Сейчас говорят это фирма переломала через колено купленный хозяйственный суд Одесской области и Высший хозяйственный суд Украины, доказав вину банка. Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.
Говорят директор в этой фирме дьявол во плоти))
Бывают же такие самородки которые рождены чтоб ломать системы.
zeus87
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:34

Re: МАРФИН БАНК

zeus87 написав:Недавно узнал от знакомого из Николаева, что у этого банка в Николаеве был клиент (юридическое лицо) забыл название этой фирмы

Забыл или не придумал?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:06

Re: МАРФИН БАНК

maxim2014 фирма называется ТОВ "Биона Групп" хозяйственное дело № 916/2789/16. Заходишь на сайт реестра судебных решений http://reyestr.court.gov.ua/ вбиваешь в графе "Справа №" номер 916/2789/16 и смотришь)))
zeus87
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:16

  zeus87 написав:Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.


ТОВ “Біона Групп” звернулось з позовом до Господарського суду Миколаївської області про стягнення з ПАТ “МТБ банк” в особі філії ПАТ“МТБ банк” про збитків у розмірі 11509 грн. 25 коп, :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:19

  J написав:
  zeus87 написав:Знакомый говорит что в центральном суде Николаева лежит иск к этому Мтб банку на 3 000 000 000 грн. и готовится еще один в хозяйку Николаевскую на 3 500 000 000 грн.


ТОВ “Біона Групп” звернулось з позовом до Господарського суду Миколаївської області про стягнення з ПАТ “МТБ банк” в особі філії ПАТ“МТБ банк” про збитків у розмірі 11509 грн. 25 коп, :roll:

мож там де "млн." :roll: пропущено
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:24

J дело № 490/3610/18
zeus87
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:24

clientage вряд-ли... тогда было бы 11 млрд... а тут же ж прям с первых уст вещают про 7,5 :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:25

  clientage написав:мож там де "млн." :roll: пропущено

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74220586
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:30

  J написав:
  clientage написав:мож там де "млн." :roll: пропущено

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74220586

Похоже юрист Бионы решил поучитЬся подавать позовни заяви. Успехов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:35

  clientage написав:Похоже юрист Бионы решил поучитЬся подавать позовни заяви. Успехов :)


Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить суд стягнути з ПАИТ "МТБ Банк" на його користь збиток (упущену вигоду) в розмірі 2 727 000 000,00 грн. та моральну шкоду у сумі 272 700 000,00 грн.

Одночасно з подачею позову, позивач просив суд про відстрочення сплати судового збору у сумі 8810,00 грн. - до ухвалення судового рішення у справі. :D
J
 
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