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Обслуговування в українських
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МАРФИН БАНК

МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МАРФИН БАНК 3 5 80
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
22
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:45

J вот это поворот , ДА ))))
zeus87
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46

maxim2014 пропущено 1 000 000 000 000 000 грн.))))
zeus87
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:55

zeus87, банці капець? :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24870
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:57

Квесторе_поверніться )))) а я откуда знаю))) озвучил то что услышал и нашел в нете!!!)))
zeus87
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.18
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:16

  zeus87 написав:Квесторе_поверніться )))) а я откуда знаю))) озвучил то что услышал и нашел в нете!!!)))

Байки звідки взяли невідомо.
В неті це де?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24870
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:17

Квесторе_поверніться на державному сайті http://reyestr.court.gov.ua/
zeus87
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.18
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  #<1 ... 54555657
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