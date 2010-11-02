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МАРФИН БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:45
J вот это поворот , ДА ))))
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zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46
maxim2014 пропущено 1 000 000 000 000 000 грн.))))
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zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:55
zeus87
, банці капець?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:57
Квесторе_поверніться )))) а я откуда знаю))) озвучил то что услышал и нашел в нете!!!)))
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zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:16
zeus87 написав:Квесторе_поверніться
)))) а я откуда знаю))) озвучил то что услышал и нашел в нете!!!)))
Байки звідки взяли невідомо.
В неті це де?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:17
Квесторе_поверніться
на державному сайті http://reyestr.court.gov.ua/
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zeus87
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:16
J у юрлица моральный ущерб? Да и убытков больше, чем оборот банка... Надо же допустить такой убыток компании, и главное - вовремя найти виноватого. Да еще и пошлину не платить!
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Marica
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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