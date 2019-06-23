Додано: Чет 09 сер, 2018 13:03

А не пора ли ветку переименовать!? Уже почти 8 месяцев прошло!?



МТБ возвращается



28 декабря, в канун нового 2018 года, состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО «МАРФИН БАНК». Был принят ряд решений, среди которых – о переименовании ПАО «МАРФИН БАНК» в ПАО «МТБ БАНК». Оно продиктовано договором, заключенным при покупке банка инвесторами с бывшим владельцем. ПАО «МТБ БАНК» является правопреемником ПАО «МАРФИН БАНК» и в этой связи принимает на себя все обязательства по отношению к действующим клиентам в полном объеме.







Предстоящий ребрендинг предусматривает не только изменение названия, но и новую идеологию. MTB BANK – это не Морской Транспортный Банк и не Морской Торговый Банк. И если в английской версии смысл, который вкладывается в название можно передать такими понятиями как Деньги Традиции Дело, то в русском и украинском варианте это звучит как Мы Твой Банк. Стать Банком, способным решить финансовые задачи, которые стоят перед клиентом, вне зависимости от того в какой сфере лежат его бизнес интересы, быть полезным каждому члену семьи не взирая на возраст и потребности – это и есть направление развития, которое определили для банка собственники.

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