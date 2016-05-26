|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:16
J у юрлица моральный ущерб? Да и убытков больше, чем оборот банка... Надо же допустить такой убыток компании, и главное - вовремя найти виноватого. Да еще и пошлину не платить!
Додано: Чет 09 сер, 2018 08:56
Re: МАРФИН БАНК
Добрый день!
Как у банка с валютой?
ВМ-Банк перевели сюда закончившийся депозит USD, пыталась закаазать деньги на сегодняя, перезвонили -- сказали, купюры ветхие, может, быть в понедельник.
С учетом того, что просят часть оставить, не пойму. то ли у них политика удерживания клиентов такая, то ли действительно хреново с валютой.
У кого какой опыт был?
Отделениме в Днепре.
Востаннє редагувалось DIVRC в Чет 09 сер, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Moebius disturbs and consoles.
Додано: Чет 09 сер, 2018 09:34
Банк - все же достаточно региональный, а необщеукраинский. Поэтому по Днепру не скажу, но в Одессе и Черноморске проблем не встречал. Но, правда, последний раз обращался по этому вопросу больше чем полгода назад.
Додано: Чет 09 сер, 2018 10:40
nickvp
В Одессе более месяца назад отдали в день обращения без предварительного заказа и доллары, и евро. Сумма была чуть больше половины фонда.
Додано: Чет 09 сер, 2018 13:03
Re: МАРФИН БАНК
А не пора ли ветку переименовать!? Уже почти 8 месяцев прошло!?
МТБ возвращается
28 декабря, в канун нового 2018 года, состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО «МАРФИН БАНК». Был принят ряд решений, среди которых – о переименовании ПАО «МАРФИН БАНК» в ПАО «МТБ БАНК». Оно продиктовано договором, заключенным при покупке банка инвесторами с бывшим владельцем. ПАО «МТБ БАНК» является правопреемником ПАО «МАРФИН БАНК» и в этой связи принимает на себя все обязательства по отношению к действующим клиентам в полном объеме.
Предстоящий ребрендинг предусматривает не только изменение названия, но и новую идеологию. MTB BANK – это не Морской Транспортный Банк и не Морской Торговый Банк. И если в английской версии смысл, который вкладывается в название можно передать такими понятиями как Деньги Традиции Дело, то в русском и украинском варианте это звучит как Мы Твой Банк. Стать Банком, способным решить финансовые задачи, которые стоят перед клиентом, вне зависимости от того в какой сфере лежат его бизнес интересы, быть полезным каждому члену семьи не взирая на возраст и потребности – это и есть направление развития, которое определили для банка собственники.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Чет 09 сер, 2018 17:08
DIVRC Банк дорожит сотрудничеством в самом хорошем смысле слова! Друзья по валюте работают и не жалуются. Я по гривне сужу - или через банкомат, или через кассу снять можно. Но, конечно, задают вопрос: "Оставить не хотите?" Если честно, о банке приятные впечатления в профессиональном смысле слова!
Додано: Сер 15 сер, 2018 11:17
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:18
Интернет-банкинг МТБ Банка
28.12.2018 в период с 09:00 до 15:30 у ПАТ "МТБ Банк"мфо 328168, не работал Интернет Банкинг, при входе возникала ошибка "Нет соединения с сервером". Сотрудники ПАТ "МТБ Банк", сообщали что есть технические проблемы с работой Интернет Банкинга, обещали быстро возобновить работу, но Интернет Банкинг ПАТ "МТБ Банк" возобновил свою работу только в 15:30. При этом операционное время у ПАТ "МТБ Банк" до 15:30
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:27
Re: MTB BANK
в Києві відкрили нове (або перенесли з Туполєва) відділення на Перемоги, дають за деякими депозитами акційний відсоток
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:15
Сегодня, как и десятки раз до этого, зашёл в банк и внёс наличные на свою дебетовую карту.
Взяли комиссию.
Оказывается, банк со 2 сентября отменил приём денег по старой схеме без комиссии и теперь всё проводит через ПОС-терминал, за что берёт комиссию.
Меня об этом никто не предупредил.
Вообще считаю нонсенсом комиссию за внесение денег на карту, которой потом клиенты рассчитываются в торговых сетях. Мягко говоря, это странная политика руководства. Нерациональная.
Тем более - без объявлений и т.п.
Мне эти 5грн погоды не сделали, но настроение испортили, а это гораздо важнее для меня.
ВОЗМУЩЁН И НЕДОВОЛЕН!
Киев.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
|