Баблонавт написав:Сегодня, как и десятки раз до этого, зашёл в банк и внёс наличные на свою дебетовую карту.
Взяли комиссию.
Оказывается, банк со 2 сентября отменил приём денег по старой схеме без комиссии и теперь всё проводит через ПОС-терминал, за что берёт комиссию.
Меня об этом никто не предупредил.
Вообще считаю нонсенсом комиссию за внесение денег на карту, которой потом клиенты рассчитываются в торговых сетях. Мягко говоря, это странная политика руководства. Нерациональная.
Тем более - без объявлений и т.п.
Мне эти 5грн погоды не сделали, но настроение испортили, а это гораздо важнее для меня.
ВОЗМУЩЁН И НЕДОВОЛЕН!
Киев.
Ну так на карту під депо багато банків стягують комісію за захід налу чи безналу.
Так зване нецільове поповнення.