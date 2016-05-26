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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:13

  Баблонавт написав:Сегодня, как и десятки раз до этого, зашёл в банк и внёс наличные на свою дебетовую карту.
Взяли комиссию.
Оказывается, банк со 2 сентября отменил приём денег по старой схеме без комиссии и теперь всё проводит через ПОС-терминал, за что берёт комиссию.
Меня об этом никто не предупредил.
Вообще считаю нонсенсом комиссию за внесение денег на карту, которой потом клиенты рассчитываются в торговых сетях. Мягко говоря, это странная политика руководства. Нерациональная.
Тем более - без объявлений и т.п.
Мне эти 5грн погоды не сделали, но настроение испортили, а это гораздо важнее для меня.
ВОЗМУЩЁН И НЕДОВОЛЕН!
Киев.

Ну так на карту під депо багато банків стягують комісію за захід налу чи безналу.
Так зване нецільове поповнення.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:36

Проценты на остаток

Кто-то имеет зарплатный проект от МТБ? Проценты на положительный остаток, и кешбек реальны? За прошлый месяц не начислили ни того, ни другого. Зато за обслуживание 12 грн. не забыли снять.
arkavs
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