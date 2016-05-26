Баблонавт написав:Сегодня, как и десятки раз до этого, зашёл в банк и внёс наличные на свою дебетовую карту. Взяли комиссию. Оказывается, банк со 2 сентября отменил приём денег по старой схеме без комиссии и теперь всё проводит через ПОС-терминал, за что берёт комиссию. Меня об этом никто не предупредил. Вообще считаю нонсенсом комиссию за внесение денег на карту, которой потом клиенты рассчитываются в торговых сетях. Мягко говоря, это странная политика руководства. Нерациональная. Тем более - без объявлений и т.п. Мне эти 5грн погоды не сделали, но настроение испортили, а это гораздо важнее для меня. ВОЗМУЩЁН И НЕДОВОЛЕН! Киев.
Ну так на карту під депо багато банків стягують комісію за захід налу чи безналу. Так зване нецільове поповнення.
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