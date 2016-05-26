Баблонавт написав:Сегодня, как и десятки раз до этого, зашёл в банк и внёс наличные на свою дебетовую карту. Взяли комиссию. Оказывается, банк со 2 сентября отменил приём денег по старой схеме без комиссии и теперь всё проводит через ПОС-терминал, за что берёт комиссию. Меня об этом никто не предупредил. Вообще считаю нонсенсом комиссию за внесение денег на карту, которой потом клиенты рассчитываются в торговых сетях. Мягко говоря, это странная политика руководства. Нерациональная. Тем более - без объявлений и т.п. Мне эти 5грн погоды не сделали, но настроение испортили, а это гораздо важнее для меня. ВОЗМУЩЁН И НЕДОВОЛЕН! Киев.
Ну так на карту під депо багато банків стягують комісію за захід налу чи безналу. Так зване нецільове поповнення.
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что я вам имею сказать на фоне борделя с валютой у всех банков, здесь без проблем и вопросов с извинениями выдавали по 500, а сейчас по 3к в день свежие купюры, заказ за 1 или 2 дня, если не хватает в кассе. как говорится, банк проверяется в сложные времена.
Arien написав:что я вам имею сказать на фоне борделя с валютой у всех банков, здесь без проблем и вопросов с извинениями выдавали по 500, а сейчас по 3к в день свежие купюры, заказ за 1 или 2 дня, если не хватает в кассе. как говорится, банк проверяется в сложные времена.
не снимал,так как срочный депо,а бессрочный сейчас мне не подходит,так как сквозное обслуживание не получилось
тю, или, будучи их постоянным вкладчиком, вместо респиратора бесплатно получить себе, например, недельное сношение своего мозга : т.к. в этом банке решили, что заказанная тобой и наличествующая в кассе сумма гораздо нужнее тем "кто равнее остальных"