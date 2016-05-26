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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:13

  Баблонавт написав:Сегодня, как и десятки раз до этого, зашёл в банк и внёс наличные на свою дебетовую карту.
Взяли комиссию.
Оказывается, банк со 2 сентября отменил приём денег по старой схеме без комиссии и теперь всё проводит через ПОС-терминал, за что берёт комиссию.
Меня об этом никто не предупредил.
Вообще считаю нонсенсом комиссию за внесение денег на карту, которой потом клиенты рассчитываются в торговых сетях. Мягко говоря, это странная политика руководства. Нерациональная.
Тем более - без объявлений и т.п.
Мне эти 5грн погоды не сделали, но настроение испортили, а это гораздо важнее для меня.
ВОЗМУЩЁН И НЕДОВОЛЕН!
Киев.

Ну так на карту під депо багато банків стягують комісію за захід налу чи безналу.
Так зване нецільове поповнення.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:36

Проценты на остаток

Кто-то имеет зарплатный проект от МТБ? Проценты на положительный остаток, и кешбек реальны? За прошлый месяц не начислили ни того, ни другого. Зато за обслуживание 12 грн. не забыли снять.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:33

Re: MTB BANK

что я вам имею сказать
на фоне борделя с валютой у всех банков, здесь без проблем и вопросов с извинениями выдавали по 500, а сейчас по 3к в день
свежие купюры, заказ за 1 или 2 дня, если не хватает в кассе.
как говорится, банк проверяется в сложные времена.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 05:52

  Arien написав:что я вам имею сказать
на фоне борделя с валютой у всех банков, здесь без проблем и вопросов с извинениями выдавали по 500, а сейчас по 3к в день
свежие купюры, заказ за 1 или 2 дня, если не хватает в кассе.
как говорится, банк проверяется в сложные времена.
не снимал,так как срочный депо,а бессрочный сейчас мне не подходит,так как сквозное обслуживание не получилось
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:21

  Arien написав:как говорится, банк проверяется в сложные времена.
этот и я проверил :( :
надежность и клиентоориентированность МТБ банка оказалась типа 3- по 5-бальной шкале,
так шо мне, как минимум, на среднесрок нах не нужен таки "хитросделанный" банк.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 18:30

  flysoulfly написав:
  Arien написав:как говорится, банк проверяется в сложные времена.
этот и я проверил :(

чем обидели :(?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 09:01

flysoulfly
Тю, баксы отдали, респиратор бесплатно подарили. Норм банка.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:52

  Arien написав:
  flysoulfly написав:
  Arien написав:как говорится, банк проверяется в сложные времена.
этот и я проверил :(

чем обидели :(?
довольно внезапной хитросделанностью

  ukrprom2014 написав:flysoulfly
Тю, баксы отдали, респиратор бесплатно подарили.

тю,
или, будучи их постоянным вкладчиком, вместо респиратора бесплатно получить себе, например, недельное сношение своего мозга :
т.к. в этом банке решили, что заказанная тобой и наличествующая в кассе сумма гораздо нужнее тем "кто равнее остальных"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:13

ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:24

  greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня

15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?
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ukrprom2014
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ukrprom2014

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