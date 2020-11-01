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MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 кві, 2020 17:03
ukrprom2014 написав: greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня
15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?
Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)
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tarasum
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 06:26
tarasum написав: ukrprom2014 написав: greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня
15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?
Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)
когда-то были неплохие ставки по Евро
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cohan
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:52
http://prntscr.com/u0exor
Акція "Заробляй з кредиткою!"
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек.https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... kreditkoyu
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greenozon
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Додано: Нед 16 сер, 2020 17:37
слабенько в сравнении с другими
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vovareuckij
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Додано: Нед 16 сер, 2020 20:13
то что банк присоедияется к кешбечному спорту - радует, но способ выбран пока что откровенно жлобский
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cohan
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:18
greenozon написав:
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек
ФОПам этот Бенефит не дают.
Ну и ладно
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mustbe
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Додано: Пон 19 жов, 2020 23:16
а что это уважаемое свинорыльское сообщество не говорит о царских, практически Форвардовских процентах по акционному кешбеку?https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... koyu#start
карты вроде бы тоже айтишникам так точно обещают и еще много кому обещаютhttps://mtb.ua/ru/personal/credits/item ... t#form-app
так понимаю, из затрат только 200 грн на карту, выглядит отбиваемо
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cohan
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Додано: Нед 01 лис, 2020 23:34
отвечу сам себе: написанное на сайте можно не читать или оно только для Одессы, кратко - кредитки дают только зарплатникам, ФОПы и прочая шушера в пролете
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cohan
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