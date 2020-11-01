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MTB BANK

MTB BANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

MTB BANK 3 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
22
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 17:03

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня

15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?

Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 06:26

  tarasum написав:
  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:ukrprom2014
ні нада бріхать, батяня

15 числа выдали все без шума и пыли.
Сейчас уже другой расклад?

Чим вигідний банк? Навіть карти зручної немає)


когда-то были неплохие ставки по Евро
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:52

http://prntscr.com/u0exor

Акція "Заробляй з кредиткою!"
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек.

https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... kreditkoyu
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 17:37

слабенько в сравнении с другими
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:13

  greenozon написав:http://prntscr.com/u0exor

Акція "Заробляй з кредиткою!"
Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек.

https://promo.mtb.ua/uk/show/aktsiya-za ... kreditkoyu


то что банк присоедияется к кешбечному спорту - радует, но способ выбран пока что откровенно жлобский
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 08:18

  greenozon написав:Усі власники кредитних карток Benefit та Benefit New нашого банку протягом акції будуть отримувати кешбек

ФОПам этот Бенефит не дают.
Ну и ладно
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:16

Re: MTB BANK

а что это уважаемое свинорыльское сообщество не говорит о царских, практически Форвардовских процентах по акционному кешбеку?
https://promo.mtb.ua/ru/show/aktsiya-za ... koyu#start

карты вроде бы тоже айтишникам так точно обещают и еще много кому обещают
https://mtb.ua/ru/personal/credits/item ... t#form-app

так понимаю, из затрат только 200 грн на карту, выглядит отбиваемо
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:34

Re: MTB BANK

отвечу сам себе: написанное на сайте можно не читать или оно только для Одессы, кратко - кредитки дают только зарплатникам, ФОПы и прочая шушера в пролете
cohan
 
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