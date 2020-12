Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:15

Доброго дня. Вся інформація на сайті МТБ БАНК є достовірною та поширюється не все регіони України в яких є відділення МТБ БАНКу (якщо інше не прописано в умовах продукту).Інформацію щодо банківських послуг, які вас зацікавили, наведено нижче.Згідно з умовами Акції «Заробляй з кредиткою» власники кредитних карток Benefit и Benefit New (Gold) в акційний період до 31.01.2021: при розрахунках в кафе, барах та ресторанах, а також при покупці побутової техніки отримують кеш бек: Benefit и Benefit New (Gold) — 4%, Benefit New (Platinum) — 8%. З умовами Акції можна ознайомитися на сайті Банкуабо за телефоном: 0800500255Отримати «Кредитну картку «Benefit NEW» можуть наступні категорії осіб:Моряки;Співробітники ІТ - сфери (фрілансери, наймані працівники ІТ компанії, ФЛП);Вкладники ПАТ «МТБ БАНК»;Співробітники ПАТ «МТБ БАНК»;Топ-менеджери / засновників / власників компаній, які обслуговуються в ПАТ "МТБ БАНК" не менше 6 місяців,;Співробітники, підприємств, на яких реалізовано зарплатний проект з ПАТ "МТБ БАНК";Особи, які не є клієнтами ПАТ "МТБ БАНК" з довідкою про доходи за останні 6 місяців;фізичні особи-підприємці і юридичні особи, які мають в ПАТ "МТБ БАНК" розрахункові рахунки;моряки, як одержують заробітну плату в ПАТ "МТБ БАНК" понад 6 місяцівДокладніше на сайті Банку:або за телефоном: 0800500255Тарифний пакет «IT Club» розроблено з врахуванням усіх потреб клієнтів – ФОП, які займаються діяльністю у сфері ІТ галузі. Докладніше про умови тарифу можна ознайомитися на сайті Банку:або за телефоном: 0800500255